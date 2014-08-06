Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TSI_MACD_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1126
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador TSI_MACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador TSI_MACD.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador TSI_MACD_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7046
Oscilador TSI, construido conforme a los valores del histograma MACD, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.wlxBWWiseMan-2_HTF
Indicador wlxBWWiseMan-2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Oscilador TSI, construido conforme a los valores del indicador técnico CCI, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.FivePattern
Indicador de figuras ténicas de Merrill. М & W Wave Patterns by A. Merrill.