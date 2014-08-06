CodeBaseSecciones
Indicadores

wlxBWWiseMan-2_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
912
(38)
Indicador wlxBWWiseMan-2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador wlxBWWiseMan-2.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador wlxBWWiseMan-2_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7044

AMA_STL_HTF AMA_STL_HTF

Indicador AMA_STL con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AMA Slow Trend Line AMA Slow Trend Line

Móvil con uso de la Adaptive Moving Average de Perry Kaufman

TSI_MACD TSI_MACD

Oscilador TSI, construido conforme a los valores del histograma MACD, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.

TSI_MACD_HTF TSI_MACD_HTF

Indicador TSI_MACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.