Реальный автор:

MetaQuotes

Осциллятор TSI, построенный на значениях гистограммы MACD, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 07.08.2006.

Рис.1. Индикатор TSI_MACD