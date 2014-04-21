Ставь лайки и следи за новостями
TSI_MACD - индикатор для MetaTrader 5
- 2929
Реальный автор:
MetaQuotes
Осциллятор TSI, построенный на значениях гистограммы MACD, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 07.08.2006.
Рис.1. Индикатор TSI_MACD
