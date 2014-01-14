CodeBaseSecciones
TSI-Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1557
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
colortsi-oscillator.mq5 (8.76 KB) ver
tsi-oscillator.mq5 (9.63 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real:

Toshi

El típico oscilador normalizado que varía dentro del rango -100 a +100, provisto de una línea de señal.

Pueden seleccionarse hasta diez tipos de suavizado diferentes:

  1. SMA - media móvil simple;
  2. EMA - media móvil exponencial;
  3. SMMA - media móvil suavizada;
  4. LWMA - media móvil ponderada lineal;
  5. JJMA - media adaptativa JMA;
  6. JurX - suavizado ultralineal;
  7. ParMA - suavizado parabólico;
  8. T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
  9. VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en terminal_data_folder\MQL5\Include). El artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales" describe detalladamente cómo utilizar estas clases.

TSI-Oscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/595

