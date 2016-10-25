コードベースセクション
インディケータ

TSI_MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：

MetaQuotes

色付きの雲の形の独自のシグナルラインを用いて実装された、 MACD ヒストグラムの値に基づTSI くオシレータ

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

元のwlxFractals指標はMQL4言語で開発されコードベースで2006年8月7日に発表されました。

図1　TSI_MACD指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7045

