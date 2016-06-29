und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TSI_MACD - Indikator für den MetaTrader 5
- 974
Echter Autor:
MetaQuotes
Ein TSI Oszillator basierend auf den Werten des MACD Histogramms, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.
Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Der Original-wlxFractals Indikator wurde in der MQL4 Sprache entwickelt und in der CodeBase am 07.08.2006 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der TSI_MACD Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7045
