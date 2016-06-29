CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TSI_MACD - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
974
Rating:
(40)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tsi_macd.mq5 (8.73 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

MetaQuotes

Ein TSI Oszillator basierend auf den Werten des MACD Histogramms, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Der Original-wlxFractals Indikator wurde in der MQL4 Sprache entwickelt und in der CodeBase am 07.08.2006 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der TSI_MACD Indikator

Abbildung 1. Der TSI_MACD Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7045

wlxBWWiseMan-2_HTF wlxBWWiseMan-2_HTF

Der wlxBWWiseMan-2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

AMA_STL_HTF AMA_STL_HTF

Der AMA_STL Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

TSI_MACD_HTF TSI_MACD_HTF

Der TSI_MACD Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

CHashArrayStringString CHashArrayStringString

Beispiel für die Implementierung eines Zeilen-Hash-Arrays mit String Key.