Indicadores

AMA_STL_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
845
Ranking:
(34)
Publicado:
Actualizado:
ama_stl.mq5 (7.21 KB) ver
ama_stl_htf.mq5 (9.31 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador AMA_STL con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador AMA_STL.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador AMA_STL_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7043

