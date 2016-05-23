CodeBaseSecciones
Indicadores

TSI MACD - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
TSI_MACD.mq4 (3.54 KB) ver
    Indicador TSI_MACDr.






Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9188

El programa-simulador para afilar la estrategia, ejecuciín de indicadores y entrenamientos de habilidades de trading en general.

Indicador FX Sniper's T3 CCI.

Indicador AMA STL.

El indicador con las señales de entrada del mercado y líneas de stop