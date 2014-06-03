CodeBaseSecciones
BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador VolatilityPivot.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color violeta-azulado o violeta-lila, y la sombra adquirirá color celeste o ciruela, correspondientemente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador VolatilityPivot.mq5.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

WeightedWCCI WeightedWCCI

Indicador de representación de los ССI rápido y lento con coloreado de barras para determinar patrones y tendencias.

VolatilityPivot_HTF VolatilityPivot_HTF

Indicador VolatilityPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

VolatilityPivot_Signal VolatilityPivot_Signal

El indicador VolatilityPivot_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador VolatilityPivot con un marco temporal fijado.

X4Period_MFI_Arrows X4Period_MFI_Arrows

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores MFI de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.