BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador VolatilityPivot.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color violeta-azulado o violeta-lila, y la sombra adquirirá color celeste o ciruela, correspondientemente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador VolatilityPivot.mq5.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF
Indicador de representación de los ССI rápido y lento con coloreado de barras para determinar patrones y tendencias.VolatilityPivot_HTF
Indicador VolatilityPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El indicador VolatilityPivot_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador VolatilityPivot con un marco temporal fijado.X4Period_MFI_Arrows
Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores MFI de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.