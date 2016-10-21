無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
- 821
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形はVolatilityPivot指標の色に応じて塗られます。
トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は青紫やライラック紫、髭は水色やプラム色に塗られています。
この指標の操作はコンパイルされたVolatilityPivot.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2280
