この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形はVolatilityPivot指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は青紫やライラック紫、髭は水色やプラム色に塗られています。

この指標の操作はコンパイルされたVolatilityPivot.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF指標