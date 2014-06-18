请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1247
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 VolatilityPivot 指标的数值。
依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成紫蓝色或紫丁香花色, 影线被喷成浅蓝或浅紫。
此指标需要编译的指标文件 VolatilityPivot.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 该 BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2280
WeightedWCCI
此指标绘制慢速、快速 CCI，以及确定的范式与趋势的彩色柱线。VolatilityPivot_HTF
此 VolatilityPivot 指标在输入参数中有时间帧选项。
VolatilityPivot_Signal
此 VolatilityPivot_Signal 指标显示确定时间帧的 VolatilityPivot 指标的当前趋势信息。X4Period_MFI_Arrows
在一个价格图表中，基于四个不同周期 MFI 振荡器的信号量指标。