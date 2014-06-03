CodeBaseSecciones
WeightedWCCI - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Luis Guilherme Damiani

Indicador de representación de los ССI rápido y lento con coloreado de barras para determinar patrones y tendencias.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 18.09.2007.

Figura 1. Indicador WeightedWCCI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2279

