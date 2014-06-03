Pon "Me gusta" y sigue las noticias
WeightedWCCI - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Luis Guilherme Damiani
Indicador de representación de los ССI rápido y lento con coloreado de barras para determinar patrones y tendencias.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 18.09.2007.
Figura 1. Indicador WeightedWCCI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2279
Indicador VolatilityPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_VolatilityPivot
Sistema comercial que usa el indicador NRTR del indicador VolatilityPivot.
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador VolatilityPivot.VolatilityPivot_Signal
El indicador VolatilityPivot_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador VolatilityPivot con un marco temporal fijado.