Indicadores

VolatilityPivot_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
946
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
Indicador VolatilityPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador VolatilityPivot.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador VolatilityPivot_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2278

