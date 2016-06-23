und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Wert des VolatilityPivot Indikators.
Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in veilchenblau oder veilchenlila gezeichnet, Schatten werden in hellblau oder pink gezeichnet.
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei VolatilityPivot.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF Indikator
Der Indikator zeichnet den langsamen und schnellen ССI und färbt Balken Mustern und Trends entsprechend ein.VolatilityPivot_HTF
Der VolatilityPivot Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der VolatilityPivot_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des VolatilityPivot Indikators mit einem fixen TimeFrame.X4Period_MFI_Arrows
Vier Signalindikatoren basieren auf MFI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.