CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
685
Rating:
(37)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Wert des VolatilityPivot Indikators.

Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in veilchenblau oder veilchenlila gezeichnet, Schatten werden in hellblau oder pink gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei VolatilityPivot.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF Indikator

Abbildung 1. Der BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2280

WeightedWCCI WeightedWCCI

Der Indikator zeichnet den langsamen und schnellen ССI und färbt Balken Mustern und Trends entsprechend ein.

VolatilityPivot_HTF VolatilityPivot_HTF

Der VolatilityPivot Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

VolatilityPivot_Signal VolatilityPivot_Signal

Der VolatilityPivot_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des VolatilityPivot Indikators mit einem fixen TimeFrame.

X4Period_MFI_Arrows X4Period_MFI_Arrows

Vier Signalindikatoren basieren auf MFI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.