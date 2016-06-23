Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Wert des VolatilityPivot Indikators.

Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in veilchenblau oder veilchenlila gezeichnet, Schatten werden in hellblau oder pink gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei VolatilityPivot.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF Indikator