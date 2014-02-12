Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1861
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора VolatilityPivot.
В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в фиолетово-синий или фиолетово-сиреневый цвета, а теней в голубой или сливовый соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора VolatilityPivot.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF
Осциллятор MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.X4Period_MFI_Arrows
Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов MFI на одном ценовом графике финансового инструмента.
Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.VolatilityPivot_Signal
Индикатор VolatilityPivot_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора VolatilityPivot с фиксированным таймфреймом.