Индикаторы

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора VolatilityPivot.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в фиолетово-синий или фиолетово-сиреневый цвета, а теней в голубой или сливовый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора VolatilityPivot.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

