O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. As cores dos retângulos são preenchidas de acordo com os valores do indicador VolatilityPivot.

Dependendo da direção da tendência, o corpo dos candles são pintados em azul-violeta ou violeta-lilás, as sombras são pintadas em azul claro ou roxo ameixa.

O indicador exige a compilação do arquivo VolatilityPivot.mq5 para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF