CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1094
Avaliação:
(37)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. As cores dos retângulos são preenchidas de acordo com os valores do indicador VolatilityPivot.

Dependendo da direção da tendência, o corpo dos candles são pintados em azul-violeta ou violeta-lilás, as sombras são pintadas em azul claro ou roxo ameixa.

O indicador exige a compilação do arquivo VolatilityPivot.mq5 para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2280

WeightedWCCI WeightedWCCI

O indicador desenha o indicador ССI nos períodos lento e rápido, usando barras coloridas para determinar os padrões e tendências.

VolatilityPivot_HTF VolatilityPivot_HTF

Indicador VolatilityPivot com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

VolatilityPivot_Signal VolatilityPivot_Signal

O VolatilityPivot_Signal mostra informações sobre a tendência corrente usando os valores do indicador VolatilityPivot com um timeframe determinado.

X4Period_MFI_Arrows X4Period_MFI_Arrows

Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em osciladores MFI com diferentes períodos no gráfico de preços.