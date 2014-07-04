Participe de nossa página de fãs
BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1094
O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. As cores dos retângulos são preenchidas de acordo com os valores do indicador VolatilityPivot.
Dependendo da direção da tendência, o corpo dos candles são pintados em azul-violeta ou violeta-lilás, as sombras são pintadas em azul claro ou roxo ameixa.
O indicador exige a compilação do arquivo VolatilityPivot.mq5 para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2280
O indicador desenha o indicador ССI nos períodos lento e rápido, usando barras coloridas para determinar os padrões e tendências.VolatilityPivot_HTF
Indicador VolatilityPivot com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
O VolatilityPivot_Signal mostra informações sobre a tendência corrente usando os valores do indicador VolatilityPivot com um timeframe determinado.X4Period_MFI_Arrows
Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em osciladores MFI com diferentes períodos no gráfico de preços.