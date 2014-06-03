Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VolatilityPivot_Signal - indicador para MetaTrader 5
El indicador VolatilityPivot_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador VolatilityPivot con un marco temporal fijado.
Como fuente de la señal se usa el color de las líneas del indicador de origen. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador VolatilityPivot.mq5.
Figura 1. Indicador VolatilityPivot_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2281
