Indicadores

X4Period_MFI_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1046
(36)
Autor real:

transport_david

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores MFI de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.

Como señales de tendencia actúan los hallazgos de los osciladores RSI en las zonas de sobrecompra y sobreventa, mostradas en los parámetros de entrada:

input uint rsiUpperTrigger=62;   // Nivel de sobrecompra
input uint rsiLowerTrigger=38;   // Nivel de sobreventa

Figura 1. Indicador X4Period_MFI_Arrows

VolatilityPivot_Signal VolatilityPivot_Signal

El indicador VolatilityPivot_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador VolatilityPivot con un marco temporal fijado.

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador VolatilityPivot.

iMirror iMirror

El indicador iMirror muestra el precio reflejado al revés. Al poner el cursor del ratón sobre el indicador, adquiere el color del gráfico, y el gráfico se oscurece. Si pinchamos en el indicador, este permanecerá en primer plano hasta que pinchemos de nuevo.

Exp_AFIRMA Exp_AFIRMA

El experto Exp_AFIRMA está construido en base a las señales del indicador AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average).