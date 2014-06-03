Autor real:

S.B.T.

Indicador de tendencia, realizado en forma de NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

El indicador se calcula en base a los índices de volatilidad de la pareja de divisas, mostrando los niveles más cercanos de resistencia y apoyo. Se puede usar como indicador de tendencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 18.09.2007.

Figura 1. Indicador VolatilityPivot