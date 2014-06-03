Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VolatilityPivot - indicador para MetaTrader 5
- 1057
Autor real:
S.B.T.
Indicador de tendencia, realizado en forma de NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
El indicador se calcula en base a los índices de volatilidad de la pareja de divisas, mostrando los niveles más cercanos de resistencia y apoyo. Se puede usar como indicador de tendencia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 18.09.2007.
Figura 1. Indicador VolatilityPivot
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2276
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador XD-RangeSwitch.Exp_XD-RangeSwitch
Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo XD-RangeSwitch.
Sistema comercial que usa el indicador NRTR del indicador VolatilityPivot.VolatilityPivot_HTF
Indicador VolatilityPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.