Indicadores

VolatilityPivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1057
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

S.B.T.

Indicador de tendencia, realizado en forma de NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

El indicador se calcula en base a los índices de volatilidad de la pareja de divisas, mostrando los niveles más cercanos de resistencia y apoyo. Se puede usar como indicador de tendencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 18.09.2007.

Figura 1. Indicador VolatilityPivot

Figura 1. Indicador VolatilityPivot

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2276

BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador XD-RangeSwitch.

Exp_XD-RangeSwitch Exp_XD-RangeSwitch

Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo XD-RangeSwitch.

Exp_VolatilityPivot Exp_VolatilityPivot

Sistema comercial que usa el indicador NRTR del indicador VolatilityPivot.

VolatilityPivot_HTF VolatilityPivot_HTF

Indicador VolatilityPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.