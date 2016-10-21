無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VolatilityPivot - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 861
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
S.B.T.
NRTR（Nick Rypock Trailing Reverse）として実装されたトレンド指標。
この指標は、通貨ペアのボラティリティに基づいて計算されて一番近い支持/抵抗レベルを表示します。それは、トレンド指標として使用することができます。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月18日にmql4.comでの コードベース で公開されました。
図1 VolatilityPivot指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2276
