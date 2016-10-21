コードベースセクション
VolatilityPivot - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
861
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

S.B.T.

NRTR（Nick Rypock Trailing Reverse）として実装されたトレンド指標。

この指標は、通貨ペアのボラティリティに基づいて計算されて一番近い支持/抵抗レベルを表示します。それは、トレンド指標として使用することができます。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月18日にmql4.comでの コードベース で公開されました。

図1　VolatilityPivot指標

図1　VolatilityPivot指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2276

