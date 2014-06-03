Sistema comercial que usa el indicador NRTR del indicador VolatilityPivot.

La decisión sobre la ejecución de las operaciones se toma en los momentos en que aparezcan marcas de colores en forma de cruz, cuyo color coincida con la dirección de las operaciones.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace: TradeAlgorithms.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado VolatilityPivot.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.





Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2013 en XAUUSD H4:





Figura 2. Gráfico de resultados de simulación