Asesores Expertos

Exp_VolatilityPivot - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
903
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.2 KB) ver
\MQL5\Indicators\
volatilitypivot.mq5 (12.63 KB) ver
exp_volatilitypivot.mq5 (8.02 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema comercial que usa el indicador NRTR del indicador VolatilityPivot.

La decisión sobre la ejecución de las operaciones se toma en los momentos en que aparezcan marcas de colores en forma de cruz, cuyo color coincida con la dirección de las operaciones.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace: TradeAlgorithms.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado VolatilityPivot.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2013 en XAUUSD H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2277

