真实作者:

S.B.T.

此趋势指标作为 NRTR (Nick Rypock 尾随反向)。

本指标依据趋势方向，计算当前商品波动的最近支撑和阻力位。它可以用作趋势指标。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 18.09.2007。

图例 1. 该 VolatilityPivot 指标