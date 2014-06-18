代码库部分
VolatilityPivot - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

S.B.T.

此趋势指标作为 NRTR (Nick Rypock 尾随反向)。

本指标依据趋势方向，计算当前商品波动的最近支撑和阻力位。它可以用作趋势指标。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 18.09.2007。

图例 1. 该 VolatilityPivot 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2276

