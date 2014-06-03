Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_XD-RangeSwitch - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo XD-RangeSwitch.
La decisión sobre la ejecución de las operaciones se toma en los momentos en que aparezcan flechas de colores, cuya dirección puede coincidir con la de las operaciones o ser contraria a la misma:
input Mode Direct=FalshDirect; // Dirección del comercio
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace: TradeAlgorithms.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador FisherCGOscillator.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2013 en EURUSD H4:
Figura 2. Gráfico de resultados de simulación
