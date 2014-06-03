CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_XD-RangeSwitch - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
952
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.2 KB) ver
\MQL5\Indicators\
xd-rangeswitch.mq5 (9.31 KB) ver
exp_xd-rangeswitch.mq5 (7.1 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance

Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo XD-RangeSwitch.

La decisión sobre la ejecución de las operaciones se toma en los momentos en que aparezcan flechas de colores, cuya dirección puede coincidir con la de las operaciones o ser contraria a la misma:

input Mode   Direct=FalshDirect;  // Dirección del comercio

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace: TradeAlgorithms.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador FisherCGOscillator.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2013 en EURUSD H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2274

Indicador XD-RangeSwitch con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag GannZIGZAG_HTF, con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador XD-RangeSwitch.

Indicador de tendencia, realizado en forma de NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).