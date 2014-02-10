Ставь лайки и следи за новостями
Реальный автор:
S.B.T.
Индикатор тренда, выполненный в NRTR-виде (Nick Rypock Trailing Reverse).
Индикатор вычисляется на основе показателей волатильности валютной пары, показывая ближайшие уровни сопротивления и поддержки. Может использоваться в качестве указателя тренда.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 18.09.2007.
Рис.1. Индикатор VolatilityPivot
