Реальный автор:

S.B.T.

Индикатор тренда, выполненный в NRTR-виде (Nick Rypock Trailing Reverse).

Индикатор вычисляется на основе показателей волатильности валютной пары, показывая ближайшие уровни сопротивления и поддержки. Может использоваться в качестве указателя тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 18.09.2007.

Рис.1. Индикатор VolatilityPivot