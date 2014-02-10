CodeBaseРазделы
VolatilityPivot - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3223
(23)
Реальный автор:

S.B.T.

Индикатор тренда, выполненный в NRTR-виде (Nick Rypock Trailing Reverse).

Индикатор вычисляется на основе показателей волатильности валютной пары, показывая ближайшие уровни сопротивления и поддержки. Может использоваться в качестве указателя тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 18.09.2007.

Рис.1. Индикатор VolatilityPivot

