VolatilityPivot - indicador para MetaTrader 5

Autor:

S.B.T.

Indicador de tendência NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

O indicador é calculado com base na volatilidade do par de moedas, mostrando os níveis de suporte e resistência mais próximos. Ele pode ser usado como um indicador de tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código mql4.com em 18.09.2007.

Figura 1. Indicador VolatilityPivot NRTR

BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF

O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos. As cores dos retângulos são preenchidas de acordo com os valores do indicador XD-RangeSwitch.

Exp_XD-RangeSwitch Exp_XD-RangeSwitch

Um sistema de negociação que usa como sinal o indicador XD-RangeSwitch.

Exp_VolatilityPivot Exp_VolatilityPivot

Um sistema de comércio que usa o indicador VolatilityPivot NRTR.

VolatilityPivot_HTF VolatilityPivot_HTF

Indicador VolatilityPivot com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.