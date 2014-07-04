Participe de nossa página de fãs
VolatilityPivot - indicador para MetaTrader 5
2086
S.B.T.
Indicador de tendência NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
O indicador é calculado com base na volatilidade do par de moedas, mostrando os níveis de suporte e resistência mais próximos. Ele pode ser usado como um indicador de tendência.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código mql4.com em 18.09.2007.
Figura 1. Indicador VolatilityPivot NRTR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2276
