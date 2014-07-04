Autor:

S.B.T.

Indicador de tendência NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

O indicador é calculado com base na volatilidade do par de moedas, mostrando os níveis de suporte e resistência mais próximos. Ele pode ser usado como um indicador de tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código mql4.com em 18.09.2007.

Figura 1. Indicador VolatilityPivot NRTR