CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TrendValue - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
Просмотров:
13912
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Skype: excelf

ICQ: 248-416-030

Индикатор очень гибкий его можно настоить под разные задачи. Например, получать сигнал для выхода с рынка. Или сочетать его с сигналам от других индикаторов.

Хорошо помогает не открывать позицию против тренда. Дает сигналы раньше, чем пересечение МА или MACD.

В индикаторе используется ATR, то есть во флете она становиться более чувствительным. Очень удобно, когда рынок резко вышел из флета и/или произошел прорыв.

По дефолту настроен на 5 минут.

Параметры:

period - Периода скользящих средних.
shiftPercent - Сдвиг индикатора по горизонтали в процентах.
atrPeriod - прериод АТR.
atrSensitivity - чувствительность сдвига по АТR.

Обновления:

2010/03/24 - Пофикил баг.


MA without consolidation problem MA without consolidation problem

Moving Average weak point is consolidation false signals. The indicator gives buy/sell signals using moving average, but it won't give any false signals in consolidation.

Multi Moving Average v2 Multi Moving Average v2

Multi Moving Average v2 - это индикатор, отображающий в подокне графика информацию о четырех Скользящих Средних с разными периодами усреднения и с разных TimeFrame'ов.

Ingrit 7 Ingrit 7

Pivot + Marginal

Скрипт закрытия ордеров Скрипт закрытия ордеров

При запуске скрипта появляется окно, в котором можно выбрать закрывать все ордера или только положительные. Также есть возможность ввести Magic номер, тогда будут закрываться только ордера помеченные Magic.