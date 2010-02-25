Ставь лайки и следи за новостями
TrendValue - индикатор для MetaTrader 4
13912
Автор:
Skype: excelf
ICQ: 248-416-030
Индикатор очень гибкий его можно настоить под разные задачи. Например, получать сигнал для выхода с рынка. Или сочетать его с сигналам от других индикаторов.
Хорошо помогает не открывать позицию против тренда. Дает сигналы раньше, чем пересечение МА или MACD.
В индикаторе используется ATR, то есть во флете она становиться более чувствительным. Очень удобно, когда рынок резко вышел из флета и/или произошел прорыв.
По дефолту настроен на 5 минут.
Параметры:
period - Периода скользящих средних.
shiftPercent - Сдвиг индикатора по горизонтали в процентах.
atrPeriod - прериод АТR.
atrSensitivity - чувствительность сдвига по АТR.
Обновления:
2010/03/24 - Пофикил баг.
Multi Moving Average v2 - это индикатор, отображающий в подокне графика информацию о четырех Скользящих Средних с разными периодами усреднения и с разных TimeFrame'ов.
