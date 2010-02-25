Автор:

Индикатор очень гибкий его можно настоить под разные задачи. Например, получать сигнал для выхода с рынка. Или сочетать его с сигналам от других индикаторов.



Хорошо помогает не открывать позицию против тренда. Дает сигналы раньше, чем пересечение МА или MACD.



В индикаторе используется ATR, то есть во флете она становиться более чувствительным. Очень удобно, когда рынок резко вышел из флета и/или произошел прорыв.



По дефолту настроен на 5 минут.



Параметры:



period - Периода скользящих средних.

shiftPercent - Сдвиг индикатора по горизонтали в процентах.

atrPeriod - прериод АТR.

atrSensitivity - чувствительность сдвига по АТR.

Обновления:



2010/03/24 - Пофикил баг.