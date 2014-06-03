CodeBaseSecciones
BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador XD-RangeSwitch.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color azul o naranja, y la sombra adquirirá color celeste o amarillo, correspondientemente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador XD-RangeSwitch.mq5.

Figura 1. Indicador BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2275

Exp_XD-RangeSwitch Exp_XD-RangeSwitch

Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo XD-RangeSwitch.

XD-RangeSwitch_HTF XD-RangeSwitch_HTF

Indicador XD-RangeSwitch con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

VolatilityPivot VolatilityPivot

Indicador de tendencia, realizado en forma de NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

Exp_VolatilityPivot Exp_VolatilityPivot

Sistema comercial que usa el indicador NRTR del indicador VolatilityPivot.