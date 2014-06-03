Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador XD-RangeSwitch.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color azul o naranja, y la sombra adquirirá color celeste o amarillo, correspondientemente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador XD-RangeSwitch.mq5.
Figura 1. Indicador BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2275
