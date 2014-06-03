Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador XD-RangeSwitch.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color azul o naranja, y la sombra adquirirá color celeste o amarillo, correspondientemente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador XD-RangeSwitch.mq5.





Figura 1. Indicador BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF