El indicador NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) dibuja la línea base (soporte y resistencia) y una línea para el objetivo.



Cuando el precio supera el objetivo, la posición de la línea base es modificada en la dirección del movimiento del precio, las fluctuaciones pequeñas son ignoradas. El cruce de la línea base implica un cambio en la tendencia actual, la línea base y el objetivo de precio intercambian sus posiciones. Las líneas de soporte u objetivo se dibujan de color azul en tendencias alcistas (de color rojo para las bajistas)