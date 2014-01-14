CodeBaseSecciones
NRTR - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
2545
(32)
nrtr.mq5 (6.04 KB) ver
El indicador NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) dibuja la línea base (soporte y resistencia) y una línea para el objetivo.

Cuando el precio supera el objetivo, la posición de la línea base es modificada en la dirección del movimiento del precio, las fluctuaciones pequeñas son ignoradas. El cruce de la línea base implica un cambio en la tendencia actual, la línea base y el objetivo de precio intercambian sus posiciones. Las líneas de soporte u objetivo se dibujan de color azul en tendencias alcistas (de color rojo para las bajistas)

Indicador Nick Rypock Trailing Reverse

Asesor Experto "Night" Asesor Experto "Night"

Un Asesor Experto para operar durante la noche.

Indicador Index Moving Average Indicador Index Moving Average

El indicador muestra el ritmo de cambio de la media móvil simple.

Dual Trix 15 y 30 Dual Trix 15 y 30

Indicador Dual Trix : 2 Medias Móviles.

Bulls Bears Power Bulls Bears Power

El indicador determina la prevalencia alcista (bulls) o bajista (bears) en el mercado y dibuja su fuerza.