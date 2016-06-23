CodeBaseKategorien
VolatilityPivot - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
855
(23)
Der wirkliche Autor:

S.B.T.

Trendindikator ausgeführt als NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

Der Indikator wird berechnet auf Basis der Volatilität des Währungspaares das die nächsten Unterstützungs- und Widerstandslevels zeigt. Er kann als Trendindikator verwendet werden.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 18.09.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der VolatilityPivot Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2276

