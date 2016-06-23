und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VolatilityPivot - Indikator für den MetaTrader 5
855
Der wirkliche Autor:
S.B.T.
Trendindikator ausgeführt als NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
Der Indikator wird berechnet auf Basis der Volatilität des Währungspaares das die nächsten Unterstützungs- und Widerstandslevels zeigt. Er kann als Trendindikator verwendet werden.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 18.09.2007 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der VolatilityPivot Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2276
