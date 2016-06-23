Der wirkliche Autor:



S.B.T.

Trendindikator ausgeführt als NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

Der Indikator wird berechnet auf Basis der Volatilität des Währungspaares das die nächsten Unterstützungs- und Widerstandslevels zeigt. Er kann als Trendindikator verwendet werden.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 18.09.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der VolatilityPivot Indikator