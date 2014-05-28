Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 988
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador ColorLaguerre.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color rojo o verde, y la sombra adquirirá color ciruela o verde claro, correspondientemente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador ColorLaguerre.mq5.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF
