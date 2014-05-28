CodeBaseSecciones
BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador ColorLaguerre.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color rojo o verde, y la sombra adquirirá color ciruela o verde claro, correspondientemente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador ColorLaguerre.mq5.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF

