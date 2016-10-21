この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形はColorLaguerre指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は赤や緑、髭は赤紫や石灰色に塗られています。

ColorLaguerre.mq5指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

図1 BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF指標