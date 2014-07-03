O indicador desenha candles retângulares de um timeframe maior com retângulos de cor cheia usando os buffers DRAW_FILLING. Retângulos são coloridos de acordo com os valores do indicador ColorLaguerre.

Dependendo da direção de tendência, o corpo dos candles são pintados em verde ou vermelho, as sombras são pintadas em violeta ameixa ou verde lima.

Colocar o arquivo compilado do indicador ColorLaguerre.mq5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicator BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF