BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador desenha candles retângulares de um timeframe maior com retângulos de cor cheia usando os buffers DRAW_FILLING. Retângulos são coloridos de acordo com os valores do indicador ColorLaguerre.
Dependendo da direção de tendência, o corpo dos candles são pintados em verde ou vermelho, as sombras são pintadas em violeta ameixa ou verde lima.
Colocar o arquivo compilado do indicador ColorLaguerre.mq5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicator BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF
