CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1230
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha candles retângulares de um timeframe maior com retângulos de cor cheia usando os buffers DRAW_FILLING. Retângulos são coloridos de acordo com os valores do indicador ColorLaguerre.

Dependendo da direção de tendência, o corpo dos candles são pintados em verde ou vermelho, as sombras são pintadas em violeta ameixa ou verde lima.

Colocar o arquivo compilado do indicador ColorLaguerre.mq5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicator BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF

Figura 1. Indicator BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2191

T3_TRIX_Signal T3_TRIX_Signal

O indicador T3_TRIX_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador T3_TRIX com timeframe fixado.

The_20's_v0.20 The_20's_v0.20

Indicador de sinal do tipo semáforo, não usa médias para determinar o sinal.

Exp_The_20s_v020 Exp_The_20s_v020

Um sistema de negociação usando o indicador de sinal do tipo semáforo The_20s_v020

TimeZones TimeZones

O indicador desenha quatro linhas verticais coloridas durante um dia. As linhas são definidas nos parâmetros de entrada.