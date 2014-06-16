请观看如何免费下载自动交易
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 ColorLaguerre 指标的数值。
依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成红色或绿色, 影线被喷成梅紫色或浅绿色。
放置 ColorLaguerre.mq5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1. 指标 BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2191
