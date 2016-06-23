und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 753
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden in Übereinstimmtung mit den Werten des ColorLaguerre Indikators eingefärbt.
Abhängig von der Trendrichtung wird der Köprer der Kerze in rot oder grün gezeichnet, die Schatten werden in violett oder hellgrün gezeichnet.
Kopieren Sie den compilierten ColorLaguerre.mq5 Indikator in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2191
Der T3_TRIX_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend durch Verwendung der Werte des T3_TRIX Indikators mit einem festgelegten TimeFrame.The_20's_v0.20
Ein Signalindikator der keine Mittelwerte zur Bestimmung der Signale verwendet.
Ein Handelssystem, das den The_20s_v020 Signalpfeil-Indikator verwendet.TimeZones
Der Indikator zeichnet vier vertikale, farbige Linien während eines Tages. Die Linienparameter können in den Eingabeparameter eingestellt werden.