Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden in Übereinstimmtung mit den Werten des ColorLaguerre Indikators eingefärbt.

Abhängig von der Trendrichtung wird der Köprer der Kerze in rot oder grün gezeichnet, die Schatten werden in violett oder hellgrün gezeichnet.

Kopieren Sie den compilierten ColorLaguerre.mq5 Indikator in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF