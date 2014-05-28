CodeBaseSecciones
TimeZones - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2669
Ranking:
(31)
Publicado:
Actualizado:
timezones.mq5 (18.64 KB) ver
timezones.mq5 (18.64 KB) ver
MQL5 Freelance

Autor real:

Alejandro Galindo

El indicador dibuja cuatro líneas verticales de colores en un transcurso de veinticuatro horas. Es posible configurar sus ajustes en los parámetros de entrada:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+ 
//--- ajustes generales
input string LinesSirname="TimeZones";   // Nombre de la línea
input uint WeeklyTotal=4;                // Cantidad de semanas en la historia para el trazado
input uint FutureTotal=1;                // Cantidad de semanas en el futuro para el trazado
//--- ajustes para las barras diurnas
input color Line_Color_D=clrRed;         // Color de la línea diurna
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;         // Estilo de representación de la línea diurna
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3;       // Grosor de la línea diurna
input bool SetBackground_D=true;         // Representación de fondo de las líneas diurnas
//--- ajustes para el interior de las barras diurnas GMT
input Hour GMT=H02; //
input color Line_Color_D1=clrDodgerBlue; // Color de la línea GMT
input STYLE Line_Style_D1=SOLID_;        // Estilo de la línea GMT
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2;      // Grosor  de la línea GMT
input bool SetBackground_D1=true;        // Representación de fondo  de la línea GMT
//--- ajustes para el interior de las barras diurnas MST
input Hour MST=H06; //
input color Line_Color_D2=clrLime;       // Color de la línea MST
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;        // Estilo de la línea MST
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;      // Grosor de la línea MST
input bool SetBackground_D2=true;        // Representación de fondo de la línea MST
//--- ajustes para el interior de las barras diurnas EST
input Hour EST=H07; //
input color Line_Color_D3=clrDarkOrchid; // Color de la línea EST
input STYLE Line_Style_D3=SOLID_;        // Estilo de la línea EST
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2;      // Grosor de la línea EST
input bool SetBackground_D3=true;        // Representación de fondo de la línea EST

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.09.2007.

Figura 1. Indicador TimeZones

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2193

