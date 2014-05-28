Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TimeZones - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Alejandro Galindo
El indicador dibuja cuatro líneas verticales de colores en un transcurso de veinticuatro horas. Es posible configurar sus ajustes en los parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ //--- ajustes generales input string LinesSirname="TimeZones"; // Nombre de la línea input uint WeeklyTotal=4; // Cantidad de semanas en la historia para el trazado input uint FutureTotal=1; // Cantidad de semanas en el futuro para el trazado //--- ajustes para las barras diurnas input color Line_Color_D=clrRed; // Color de la línea diurna input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Estilo de representación de la línea diurna input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_3; // Grosor de la línea diurna input bool SetBackground_D=true; // Representación de fondo de las líneas diurnas //--- ajustes para el interior de las barras diurnas GMT input Hour GMT=H02; // input color Line_Color_D1=clrDodgerBlue; // Color de la línea GMT input STYLE Line_Style_D1=SOLID_; // Estilo de la línea GMT input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_2; // Grosor de la línea GMT input bool SetBackground_D1=true; // Representación de fondo de la línea GMT //--- ajustes para el interior de las barras diurnas MST input Hour MST=H06; // input color Line_Color_D2=clrLime; // Color de la línea MST input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // Estilo de la línea MST input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // Grosor de la línea MST input bool SetBackground_D2=true; // Representación de fondo de la línea MST //--- ajustes para el interior de las barras diurnas EST input Hour EST=H07; // input color Line_Color_D3=clrDarkOrchid; // Color de la línea EST input STYLE Line_Style_D3=SOLID_; // Estilo de la línea EST input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_2; // Grosor de la línea EST input bool SetBackground_D3=true; // Representación de fondo de la línea EST
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.09.2007.
Figura 1. Indicador TimeZones
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2193
