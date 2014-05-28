El indicador T3_TRIX_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador T3_TRIX con un marco temporal fijo.

Como fuente de la señal puede usarse tanto el propio histograma del indicador de origen, como la nube, dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador:

input Mode Method=MODE_CLOUD;

Al recibir señales desde el histograma, tiene lugar simplemente la transmisión del color del histograma. Si la señal se forma a partir de la nube de color, entonces, además de la transmisión del color, se analizará de manera suplementaria el comportamiento de la nube. Si la nube se contrae y la tendencia se ve debilitada, entonces el color del indicador será más pálido, y si la nube se expande y la tendencia se ve reforzada, entonces el color será más llamativo. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador T3_TRIX.mq5.

