CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

The_20's_v0.20 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
922
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

TraderSeven

Indicador de señal de semáforo que no utiliza la promediación para determinar las señales.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.09.2007.

Figura 1. Indicador The_20's_v0.20

Figura 1. Indicador The_20's_v0.20

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2189

ADXCloud_HTF ADXCloud_HTF

Indicador ADXCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

rvmGann_sv8 rvmGann_sv8

En el indicador se haya implementado el principio de Gann, en forma de zigzag.

T3_TRIX_Signal T3_TRIX_Signal

El indicador T3_TRIX_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador T3_TRIX con un marco temporal fijo.

BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF

Indicador que dibuja las velas con rectángulos a partir de un marco temporal mayor, de acuerdo con los datos del indicador ColorLaguerre.