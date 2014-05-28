Pon "Me gusta" y sigue las noticias
The_20's_v0.20 - indicador para MetaTrader 5
- 922
Autor real:
TraderSeven
Indicador de señal de semáforo que no utiliza la promediación para determinar las señales.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.09.2007.
Figura 1. Indicador The_20's_v0.20
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2189
