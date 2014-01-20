Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора ColorLaguerre.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в красный или зелёный цвета, а теней в сливовый или салатовый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorLaguerre.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF