Индикаторы

BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1914
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора ColorLaguerre.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в красный или зелёный цвета, а теней в сливовый или салатовый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorLaguerre.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_ColorLaguerre_HTF

