Exp_The_20s_v020 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 945
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Sistema comercial con uso del indicador de semáforo con flechas The_20s_v020.
La decisión sobre las operaciones se toma en los casos en los que aparece la flecha del color y la dirección correspondiente.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador The_20s_v020.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultado de la simulación del año 2013. en EURJPY H1:
Figura 2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2192
