Asesores Expertos

Exp_The_20s_v020 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
945
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) ver
\MQL5\Indicators\
the_20s_v020.mq5 (8.69 KB) ver
exp_the_20s_v020.mq5 (7.58 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema comercial con uso del indicador de semáforo con flechas The_20s_v020.

La decisión sobre las operaciones se toma en los casos en los que aparece la flecha del color y la dirección correspondiente.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador The_20s_v020.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico The_20s_v020

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultado de la simulación del año 2013. en EURJPY H1:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

