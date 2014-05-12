Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Laguerre_ROC - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Emerald King , MTE&I
Indicador ROC, suavizado con el filtro Laguerre, realizado en forma de histograma de color.
Parámetros de entrada del indicador:
input uint vPeriod=5; // Periodo input double gamma=0.500; // Coeficiente de promediación input double UpLevel=0.75; // Nivel de sobrecompra en % input double DnLevel=0.25; // Nivel de sobreventa en % input color UpLevelsColor=clrMagenta; // Color del nivel sobrecompra input color DnLevelsColor=clrMagenta; // Color del nivel sobreventa input STYLE Levelstyle=DASH_; // Estilo de los niveles input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Grosor de los niveles input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 12.10.2007.
Figura 1. Indicador Laguerre_ROC
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2106
