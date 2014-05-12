CodeBaseSecciones
Indicadores

Laguerre_ROC - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1027
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
laguerre_roc.mq5 (9.19 KB) ver
Autor real:

Emerald King , MTE&I

Indicador ROC, suavizado con el filtro Laguerre, realizado en forma de histograma de color.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint vPeriod=5;                 // Periodo
input double gamma=0.500;             // Coeficiente de promediación                
input double UpLevel=0.75;            // Nivel de sobrecompra en %
input double DnLevel=0.25;            // Nivel de sobreventa en %
input color UpLevelsColor=clrMagenta; // Color del nivel sobrecompra
input color DnLevelsColor=clrMagenta; // Color del nivel sobreventa
input STYLE Levelstyle=DASH_;         // Estilo de los niveles
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;     // Grosor de los niveles
input int  Shift=0;                   // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 12.10.2007.

Figura 1. Indicador Laguerre_ROC

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2106

