Autor real:

Emerald King , MTE&I

Indicador ROC, suavizado con el filtro Laguerre, realizado en forma de histograma de color.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint vPeriod= 5 ; input double gamma= 0.500 ; input double UpLevel= 0.75 ; input double DnLevel= 0.25 ; input color UpLevelsColor= clrMagenta ; input color DnLevelsColor= clrMagenta ; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1; input int Shift= 0 ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 12.10.2007.

Figura 1. Indicador Laguerre_ROC