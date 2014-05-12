Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TDI-2 BARS - indicador para MetaTrader 5
El indicador colorea las barras del color de la tendencia actual, calculada según los datos del indicador personalizado TDI-2. Si la dirección de la tendencia y la vela coincide, entonces la barra será de color claro, si son opuestas, entonces será de color oscuro.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Figura 1. Indicador TDI-2_BARS
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2102
