XChannel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1004
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Gep
Canal representado en base a las dos medias móviles de los precios High y Low, y realizado en forma de nube.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 18.10.2007.
Figura 1. Indicador XChannel
