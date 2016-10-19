実際の著者：

Emerald King , MTE&I

色ヒストグラムとして描かれた、ラゲールフィルタによって平滑化されたROC指標

指標の入力パラメータ：

input uint vPeriod= 5 ; input double gamma= 0.500 ; input double UpLevel= 0.75 ; input double DnLevel= 0.25 ; input color UpLevelsColor= clrMagenta ; input color DnLevelsColor= clrMagenta ; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1; input int Shift= 0 ;

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月12日にコードベースに公開されました。

図1 Laguerre_ROC指標