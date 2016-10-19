コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Laguerre_ROC - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：

Emerald King , MTE&I

色ヒストグラムとして描かれた、ラゲールフィルタによって平滑化されたROC指標

指標の入力パラメータ：

input uint vPeriod=5;                 // 期間
input double gamma=0.500;             // 平均化係数
input double UpLevel=0.75;            // 買われ過ぎレベル（%）
input double DnLevel=0.25;            // 売られすぎレベル（%）
input color UpLevelsColor=clrMagenta; // 買われ過ぎレベルの色
input color DnLevelsColor=clrMagenta; // 売られすぎレベルの色
input STYLE Levelstyle=DASH_;         // レベルのスタイル
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;     // レベルの幅
input int  Shift=0;                   // バー単位での指標の横シフト

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月12日にコードベースに公開されました。

図1　Laguerre_ROC指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2106

