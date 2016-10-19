無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Laguerre_ROC - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Emerald King , MTE&I
色ヒストグラムとして描かれた、ラゲールフィルタによって平滑化されたROC指標
指標の入力パラメータ：
input uint vPeriod=5; // 期間 input double gamma=0.500; // 平均化係数 input double UpLevel=0.75; // 買われ過ぎレベル（%） input double DnLevel=0.25; // 売られすぎレベル（%） input color UpLevelsColor=clrMagenta; // 買われ過ぎレベルの色 input color DnLevelsColor=clrMagenta; // 売られすぎレベルの色 input STYLE Levelstyle=DASH_; // レベルのスタイル input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // レベルの幅 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月12日にコードベースに公開されました。
図1 Laguerre_ROC指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2106
