Indicadores

Laguerre_ROC - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1221
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:

Emerald King , MTE&I

Indicador ROC suavizado pelo filto Laguerre, é plotado como um histograma colorido.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint vPeriod=5;                 // Período
input double gamma=0.500;             // fator de Média                
input double UpLevel=0.75;            // Nível sobre-comprado em %
input double DnLevel=0.25;            // Nível sobre-vendido em %
input color UpLevelsColor=clrMagenta; // Cor do nível sobre-comprado
input color DnLevelsColor=clrMagenta; // Cor do nível sobre-vendido
input STYLE Levelstyle=DASH_;         // Estilo dos Níveis
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;     // Largura dos níveis
input int  Shift=0;                   // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 12.10.2007.

Figura 1. Indicador Laguerre_ROC

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2106

