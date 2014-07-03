Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Laguerre_ROC - indicador para MetaTrader 5
- 1221
-
Autor Real:
Emerald King , MTE&I
Indicador ROC suavizado pelo filto Laguerre, é plotado como um histograma colorido.
Parâmetros de entrada do indicador:
input uint vPeriod=5; // Período input double gamma=0.500; // fator de Média input double UpLevel=0.75; // Nível sobre-comprado em % input double DnLevel=0.25; // Nível sobre-vendido em % input color UpLevelsColor=clrMagenta; // Cor do nível sobre-comprado input color DnLevelsColor=clrMagenta; // Cor do nível sobre-vendido input STYLE Levelstyle=DASH_; // Estilo dos Níveis input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Largura dos níveis input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 12.10.2007.
Figura 1. Indicador Laguerre_ROC
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2106
