指标

Laguerre_ROC - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Emerald King , MTE&I

ROC 指标以 Laguerre 滤波器平滑，并绘制彩色直方图。

指标输入参数:

input uint vPeriod=5;                 // 周期
input double gamma=0.500;             // 平均因子                
input double UpLevel=0.75;            // 超买级别 %
input double DnLevel=0.25;            // 超卖级别 %
input color UpLevelsColor=clrMagenta; // 超买级别颜色
input color DnLevelsColor=clrMagenta; // 超卖级别颜色
input STYLE Levelstyle=DASH_;         // 线形风格
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;     // 线形宽度
input int  Shift=0;                   // 指标水平偏移柱线数

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 12.10.2007。

图例 1. 该 Laguerre_ROC 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2106

