真实作者:
Emerald King , MTE&I
此 ROC 指标以 Laguerre 滤波器平滑，并绘制彩色直方图。
指标输入参数:
input uint vPeriod=5; // 周期 input double gamma=0.500; // 平均因子 input double UpLevel=0.75; // 超买级别 % input double DnLevel=0.25; // 超卖级别 % input color UpLevelsColor=clrMagenta; // 超买级别颜色 input color DnLevelsColor=clrMagenta; // 超卖级别颜色 input STYLE Levelstyle=DASH_; // 线形风格 input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // 线形宽度 input int Shift=0; // 指标水平偏移柱线数
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 12.10.2007。
图例 1. 该 Laguerre_ROC 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2106
