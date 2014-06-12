真实作者:

Emerald King , MTE&I

此 ROC 指标以 Laguerre 滤波器平滑，并绘制彩色直方图。

指标输入参数:

input uint vPeriod= 5 ; input double gamma= 0.500 ; input double UpLevel= 0.75 ; input double DnLevel= 0.25 ; input color UpLevelsColor= clrMagenta ; input color DnLevelsColor= clrMagenta ; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1; input int Shift= 0 ;

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 12.10.2007。

图例 1. 该 Laguerre_ROC 指标