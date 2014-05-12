Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Digital_MACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1469
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
CrazyChart
Histograma MACD, representado en base a la diferencia de dos filtros digitales.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 10.10.2007.
Figura 1 Indicador Digital_MACD
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2114
Momentum de un solo periodo, promediado mediante un algoritmo SMA.Laguerre_ROC
Indicador ROC, suavizado con el filtro Laguerre, realizado en forma de histograma de color.
El presente script permite volver semitransparente el terminal completo.DEMA_RLH
Sistema de tres medias móviles.