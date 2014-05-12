CodeBaseSecciones
Digital_MACD - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

CrazyChart

Histograma MACD, representado en base a la diferencia de dos filtros digitales.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 10.10.2007.

Figura 1 Indicador Digital_MACD

Figura 1 Indicador Digital_MACD

