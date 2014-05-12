CodeBaseSecciones
Impulse - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1194
(23)
impulse.mq5 (4.96 KB) ver
Autor real:

Gep

Momentum de un solo periodo, promediado mediante un algoritmo SMA.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 11.10.2007

Figura 1. Indicador Impulse

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2108

