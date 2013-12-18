CodeBaseРазделы
Laguerre_ROC - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Emerald King , MTE&I

Индикатор ROC, сглаженный фильтром Лагерра, выполненный в виде цветной гистограммы.

Входные параметры индикатора:

input uint vPeriod=5;                 // Период
input double gamma=0.500;             // Коэффициент усреднения                
input double UpLevel=0.75;            // Уровень перекупленности в %
input double DnLevel=0.25;            // Уровень перепроданности в %
input color UpLevelsColor=clrMagenta; // Цвет уровня перекупленности
input color DnLevelsColor=clrMagenta; // Цвет уровня перепроданности
input STYLE Levelstyle=DASH_;         // Стиль уровней
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;     // Толщина уровней
input int  Shift=0;                   // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.10.2007.

Рис.1. Индикатор Laguerre_ROC

