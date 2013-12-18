Смотри, как бесплатно скачать роботов
Laguerre_ROC - индикатор для MetaTrader 5
- 2659
Реальный автор:
Emerald King , MTE&I
Индикатор ROC, сглаженный фильтром Лагерра, выполненный в виде цветной гистограммы.
Входные параметры индикатора:
input uint vPeriod=5; // Период input double gamma=0.500; // Коэффициент усреднения input double UpLevel=0.75; // Уровень перекупленности в % input double DnLevel=0.25; // Уровень перепроданности в % input color UpLevelsColor=clrMagenta; // Цвет уровня перекупленности input color DnLevelsColor=clrMagenta; // Цвет уровня перепроданности input STYLE Levelstyle=DASH_; // Стиль уровней input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Толщина уровней input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.10.2007.
Рис.1. Индикатор Laguerre_ROC
