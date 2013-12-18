Реальный автор:

Emerald King , MTE&I

Индикатор ROC, сглаженный фильтром Лагерра, выполненный в виде цветной гистограммы.

Входные параметры индикатора:

input uint vPeriod= 5 ; input double gamma= 0.500 ; input double UpLevel= 0.75 ; input double DnLevel= 0.25 ; input color UpLevelsColor= clrMagenta ; input color DnLevelsColor= clrMagenta ; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1; input int Shift= 0 ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.10.2007.

Рис.1. Индикатор Laguerre_ROC