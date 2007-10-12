CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Laguerre_ROC - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
5671
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Emerald King, MTE&I

Это продвинутая форма индикатора RSI. Laguerre преобразовывает сигнал так, что компоненты низкой частоты запаздывают намного сильнее, чем высокочастотные компоненты. В целом, данные последнего бара имеют больший вес, чем предыдущие данные, подобно экспоненциальному скользящему среднему.

MA_In_Color_wAppliedPrice MA_In_Color_wAppliedPrice

Модифицированный индиктор LSMA_In_Color. Добавлено: использование прикладной цены.

StepRSI_v2 StepRSI_v2

Индикатор торговой системы pabloski.

LaguerreVolume LaguerreVolume

Индикатор Laguerre Volume.

Diapazon Diapazon

Индикатор, показывающий диапазоны. Полезен для визуального представления различных «зон».