Автор: Emerald King, MTE&IЭто продвинутая форма индикатора RSI. Laguerre преобразовывает сигнал так, что компоненты низкой частоты запаздывают намного сильнее, чем высокочастотные компоненты. В целом, данные последнего бара имеют больший вес, чем предыдущие данные, подобно экспоненциальному скользящему среднему.