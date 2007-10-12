Смотри, как бесплатно скачать роботов
Laguerre_ROC - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Emerald King, MTE&I
Это продвинутая форма индикатора RSI. Laguerre преобразовывает сигнал так, что компоненты низкой частоты запаздывают намного сильнее, чем высокочастотные компоненты. В целом, данные последнего бара имеют больший вес, чем предыдущие данные, подобно экспоненциальному скользящему среднему.
