Los precios caen y crecen de forma ondulatoria, en ciclos. Este movimiento cíclico es el resultado del cambio que se produce en las expectativas de los inversores, junto con la lucha por controlar el precio que tiene lugar entre los compradores y los vendedores.

El Price Rate of Change (ROC) mide la diferencia del precio en un período determinado, reflejando el movimiento ondulatorio como un oscilador. El ROC crece si el precio crece, y también cae junto con el precio. Cuanto más varia el cambio del precio tanto más cambia el ROC.



El ROC de 12 y 25 días es el que está más extendido. El ROC de 12 días es perfecto como indicador de corto y medio plazo de niveles de sobrecompra y sobreventa.



Cuanto mayor es el ROC, es más probable que se produzca un incremento. Sin embargo, al igual que sucede en los demás indicadores de sobrecompra/sobreventa, no hay que apresurarse para abrir una posición hasta que el mercado cambia de dirección (se vuelve hacia arriba o hacia abajo). El mercado que parece sobrepujado puede permanecer así durante algún tiempo. En general, el estado máximo de sobrecompra/sobreventa implica una prolongación de la tendencia actual.

Indicador Price Rate of Change



Cálculo:



La velocidad de cambio del precio es la diferencia entre el precio de cierre actual y el precio de cierre de hace n periodos.

ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100



donde:

