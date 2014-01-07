CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Price Rate of Change (ROC) - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
4111
Ranking:
(37)
Publicado:
Actualizado:
roc.mq5 (2.69 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Los precios caen y crecen de forma ondulatoria, en ciclos. Este movimiento cíclico es el resultado del cambio que se produce en las expectativas de los inversores, junto con la lucha por controlar el precio que tiene lugar entre los compradores y los vendedores.

El Price Rate of Change (ROC) mide la diferencia del precio en un período determinado, reflejando el movimiento ondulatorio como un oscilador. El ROC crece si el precio crece, y también cae junto con el precio. Cuanto más varia el cambio del precio tanto más cambia el ROC.

El ROC de 12 y 25 días es el que está más extendido. El ROC de 12 días es perfecto como indicador de corto y medio plazo de niveles de sobrecompra y sobreventa.

Cuanto mayor es el ROC, es más probable que se produzca un incremento. Sin embargo, al igual que sucede en los demás indicadores de sobrecompra/sobreventa, no hay que apresurarse para abrir una posición hasta que el mercado cambia de dirección (se vuelve hacia arriba o hacia abajo). El mercado que parece sobrepujado puede permanecer así durante algún tiempo. En general, el estado máximo de sobrecompra/sobreventa implica una prolongación de la tendencia actual.

Indicador Price Rate of Change

Indicador Price Rate of Change

Cálculo:

La velocidad de cambio del precio es la diferencia entre el precio de cierre actual y el precio de cierre de hace n periodos.

ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100

donde:

  • CLOSE (i) - precio de cierre de la barra actual;
  • CLOSE (i - n) - precio de cierre hace n barras;
  • ROC - valor del indicador Price Rate of Change.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/46

Price and Volume Trend (PVT) Price and Volume Trend (PVT)

El indicador Price and Volume Trend (PVT, Tendencia del Precio Volumen), al igual que el On Balance Volume (OBV, Balance de Volúmenes), representa la suma acumulada de los volúmenes de trading calculados teniendo en cuenta los cambios en el precio.

Price Channel Price Channel

El Price Channel dibuja el canal del precio, los precios máximos y mínimos de un período dado determinan los límites superior e inferior de este indicador.

Relative Strength Index (RSI) Relative Strength Index (RSI)

El Relative Strength Index Indicator (RSI, Índice de Fuerza Relativa) es un oscilador que sigue al precio en niveles que varían entre 0 y 100.

Relative Vigor Index (RVI) Relative Vigor Index (RVI)

La característica principal del indicador Relative Vigor Index (RVI) -Índice de Vigor Relativo- es que, como norma general, el precio de cierre es más alto que el de apertura en los mercados alcistas.